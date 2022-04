Un thème imposé, un budget limité et un temps imparti : la formule du succès de l’émission Les Reines du Shopping est connue ! Présentée par la conseillère en image Cristina Córdula et diffusée depuis 2013, cette dernière met en compétition cinq candidates, invitées à faire du shopping dans une série de magasins présélectionnés en vue de trouver la tenue parfaite pour défiler. Cette aventure, dix duos mères-filles vont pouvoir la vivre à Mons !

À l’occasion de la fête de mères, les Grands Prés ont en effet décidé d’adapter le concept et de mettre sur pied le concours Les Reines des Grands Prés. Les duos disposeront de trois heures et d’un budget de 500 euros pour trouver le look idéal autour du thème "les duos font la paire." Le shopping devra être effectué le samedi matin du 7 mai prochain, tandis que le défilé sera organisé devant un jury, dans le courant de l’après-midi.

"On connait le succès de l’émission et on avait l’envie de marquer un peu le coup à l’occasion de la fête des mères, de mettre les mamans et leurs filles à l’honneur", explique Fabienne Rousseaux, event et promotion manager pour les Grands Prés. "Il nous fallait une idée originale, quelque chose qui puisse être organisé dans une galerie comme la nôtre." L’idée était finalement toute trouvée, pour le plus grand plaisir des amoureuses du shopping, à la vue des réactions sur les réseaux sociaux.

Les inscriptions seront officiellement ouvertes ce samedi 14 avril, jusqu’au 30 avril prochain. "Les informations seront communiquées sur notre page Facebook. Les candidates pourront s’inscrire via notre publication et seront recontactées en message privé. Elles devront fournir une photo d’elles et nous expliquer pourquoi nous devrions les choisir elles plutôt que d’autres. Nous nous attendons à recevoir beaucoup d’inscriptions et à faire des déçues. Il faudra donc être originales !"

Une fois sélectionnés, les dix binômes seront donc assurés de profiter d’un shopping "gratuit" à hauteur de 500 euros, grâce à la participation des commerçants. "La liste des commerçants participants est toujours en cours d’élaboration. Nous veillons à disposer d’un large éventail de choix, notamment pour pouvoir proposer un maximum de tailles différentes." Vêtements, chaussures et accessoires devront être achetés pour proposer un look complet.

"Mère et fille devront toutes les deux être relookées. Elles pourront conserver les tenues achetées. Les grandes gagnantes profiteront quant à elles en plus d’un shooting photos." Pour ce faire, il faudra cependant séduire le jury, composé d’une influenceuse (dont le nom est encore gardé secret), d’un membre de la direction, de commerçants et d’un représentant de la société événementielle à la manœuvre.