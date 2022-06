La Maison Folie qui accueille le My Little Italie Village a pris des accents de Dolce Vita ce week-end. L’événement propose une immersion culinaire et artistique dans la Botte. Et le public a répondu massivement à l’appel.

Samedi, alors que le soleil dardait généreusement ses rayons sur la Cité du Doudou, la Maison Folie était noire de monde. Sur les terrasses aménagées pour l’occasion dans un décor transalpin, Spritz et antipasti se dégustaient délicieusement tandis que les voix de Celentano ou Jovanotti résonnaient dans les haut-parleurs.

Évidemment, bon nombre d’enfants de l’immigration italienne avaient fait le détour. "L’ambiance, les animations, la musique, la nourriture… Il y a tout qui me rappelle mon enfance. C’est madeleine de Proust sur madeleine de Proust, c’est très agréable", confie Laurent, fils d’immigrés. Sans faire parler leurs racines, d’autres étaient aussi venus pour profiter du voyage. "Plutôt que de boire un verre « bêtement » en terrasse en centre-ville, on a eu l’idée de venir ici. Et nous ne sommes pas déçus. C’est un peu comme si nous étions partis en vacances", sourit Sylvie.

Pour Angelo Galasso, il y avait aussi une forme de dépaysement. Le chef de Pane e Olio a l’habitude de travailler pour des événements en extérieur. Mais cette fois, c’est son restaurant qui a été exporté entre les murs de la Maison Folie. "On a une affluence incroyable, l’organisation a très bien fait les choses. On se croirait vraiment sur une place en Italie", explique le chef montois. "Je cuisine souvent en extérieur, mais ici on a exporté la cuisine dans un théâtre, c’est assez particulier. Et en même temps, travailler dans un village italien reconstitué, ça me ramène un peu à la maison."

Le dépaysement n’est donc pas total. D’autant plus que de nombreuses animations – expo, documentaire, danse, théâtre – étaient là pour plonger les visiteurs dans une ambiance typiquement italienne. Pour ceux qui auraient manqué le voyage, My Little Italie Village ouvre encore ses portes ce dimanche à la Maison Folie.