Un appel est lancé pour réunir les forces vives au sein d'un conseil consultatif du CPAS.

Le sujet avait été porté sur la table du conseil communal en novembre et questionnait les critères d'aides au tissu associatif. L'association Les Anges de Mons, qui vient en aide aux démunis, avait obtenu du CPAS un local pour y stocker des vivres. Or, l'ASBL Solidarité-SDF avait déjà formulé cette demande à plusieurs reprises, sans succès.

La raison de cette apparente anomalie? Pas de demande formulée au nouveau collège, ou encore une proposition refusée par le passé. Si le sujet reste quelque peu flou, il pourrait retrouver l'éclaircie sous l'effet de bonnes volontés. Les Anges de Mons indiquent en effet qu'ils sont tout à fait disposés à partager le local qui leur a été mis à disposition. "C'est un local qui se situe dans les caves de l'Escale", précise Mohamed Aftouh des Anges de Mons. "Il y a de l'humidité, donc il faut faire attention à ce qu'on y stocke. Mais c'est mieux que rien et nous pourrions le partager."

Le fondateur des Anges de Mons se dit ouvert à tout. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le 17 octobre, journée mondiale du refus de la misère, il lançait sur les réseaux sociaux un appel à rassembler les forces vives du terrain. "Après avoir travaillé avec une amie comme bénévoles à différents endroits, nous avons décidé de créer notre association, les Anges de Mons, en décembre 2018 pour mieux cadrer notre action", poursuit Mohamed Aftouh. "Mais il y a pas mal d'associations et de citoyens qui s'activent déjà à lutter contre la pauvreté. Puisque nous poursuivons tous le même but, pourquoi ne pas unir nos efforts? Chacun garderait son identité et ses particularités évidemment, mais des actions pourraient être menées ensemble ponctuellement et des synergies pourraient être créées pour être plus efficaces."

L'idée a fait son chemin, jusqu'à tomber dans les mains du CPAS de Mons qui, pour une meilleure organisation, va conduire les démarches afin de créer un conseil consultatif de lutte contre la pauvreté. L'objectif restant de réunir les forces vives actives dans ce combat. "Nous avons recensé une dizaine d'associations sur le territoire montois", indique Marie Meunier, présidente du CPAS. "Nous leur avons envoyé un appel. Nous clôturerons les candidatures le 15 février. Ensuite, nous pourrons mettre sur pied ce conseil consultatif qui s'adresse spécifiquement au tissu associatif, à la différence des conseils citoyens."

L'union pourrait faire la force, aussi à Mons. Si ce n'est que pour le moment, Solidarité SDF nous glisse n'avoir reçu aucune proposition…