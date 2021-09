Alors que les bambins retrouvent le chemin des classes, les Ecolos montois font également leur rentrée, mais politique. Baptisées VertPop, des rencontres écologiques sont organisées un peu partout en Wallonie. La Cité du Doudou ne manque pas à l'appel.

Vendredi, la locale montoise donne ainsi rendez-vous à l'Amusette de Mesvin dès 16h30 et à tout le monde, pas seulement aux militants. Le centre de découverte de l'eau n'a pas été choisi au hasard. "C'est un lieu proche du centre et qui a à la fois un côté nature. On peut même s'y rendre à vélo", explique Vincent Crépin, co-président de la locale de Mons. "Et l'Amusette peut aussi être le point de départ de promenades."

Une visite libre de l'Amusette est d'ailleurs prévue, tout comme une balade à la découverte des plantes sauvages comestibles. De 18h30 à 20h, un atelier "Clouer le bec au tonton Léon" sera proposé pour apprendre à réagir à certains propos conservateurs et péremptoires. "L'objectif de ces rencontres est également d'avoir des moments de formation", poursuit Vincent Crépin. "Ici, l'idée est d'apprendre à discuter avec des gens qui ont des opinions différentes et de pouvoir apporter les bons arguments. Ça peut être sur la mobilité, la propreté, l'énergie ou bien d'autres thèmes encore qui se rapportent à la politique."

Cette rencontre VertPop se veut festive et se clôturera par un apéro musical. C'est le deuxième grand moment en présentiel que les Ecolos montois organisent après de longs mois de rencontres virtuelles. "C'est important pour cette rentrée de reprendre un contact direct avec les militants et le grand public. Au bout d'un moment, avec les animations en ligne, on sent un essoufflement. Nous sommes donc contents de pouvoir revenir sur le terrain et l'agenda est déjà bien chargé. Ce qui montre bien notre envie de redémarrer", conclut Vincent Crépin.