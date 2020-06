Le sujet ne manquera pas d'animer les discussions lors du prochain conseil communal.

Depuis la crise du coronavirus, le télétravail anime les discussions. Et ça continue avec le déconfinement. Le sujet devrait aussi animer les débats lors du prochain conseil communal dans la Cité du Doudou. Mons en Mieux va en effet déposer une motion pour augmenter le nombre de jours de télétravail autorisé pour le personnel de l'administration. Du côté d'Ecolo également, on compte aborder le sujet à travers une interpellation du conseiller Vincent Crépin.

"Nous savons que le télétravail fait partie des solutions en matière de transition de par notamment la diminution de la pression automobile sur les routes ou encore la rationalisation des espaces de travail", explique Vincent Crépin. "En outre, les études montrent que le télétravail a des effets bénéfiques sur le bien-être des travailleurs et sur leur implication dans les tâches qui leur sont confiées."

Si dans sa motion, Mons en Mieux insiste sur l'importance d'encadrer cette pratique pour s'assurer de l'efficacité du travail rendu, Vincent Crépin pointe un autre élément complémentaire. "Il y a tout un travail à mettre en place pour la formation, l'évaluation et la concertation", ajoute le conseiller Ecolo. "Les chefs de service et autres responsables d'équipe par exemple doivent être formés pour pouvoir gérer ce travail à distance. Des évaluations doivent aussi être mises en place pour ajuster au fur et à mesure ces pratiques nouvelles. Il faut enfin une concertation avec les représentants des travailleurs pour régler les modalités et revoir le règlement de travail de la Ville."

Une expérience pilote avait déjà été menée au sein de l'administration. Les résultats vont être analysés. La crise sanitaire a donné un élan imprévu au télétravail. À présent, il s'agit pour Vincent Crépin de développer cette pratique de manière plus posée et réfléchie. "Passer au télétravail, ce n'est donc pas simplement le fait d'autoriser une nouvelle pratique professionnelle. Cela nécessite un travail beaucoup plus global dont une condition préalable est de renforcer la culture de confiance réciproque entre les travailleurs, les chefs de service et l'employeur", conclut le conseiller Ecolo.