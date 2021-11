Ce vendredi matin, les affiliés de la CSC ont mené une grève plutôt symbolique pour des revendications bien concrètes au CHU Ambroise-Paré. Symbolique, car les travailleurs se sont croisé les bras pendant une heure. Difficile d'aller plus loin alors que la pression est forte sur l'hôpital montois comme sur tous les hôpitaux du pays.

Cette pression, elle est d'ailleurs au cœur des préoccupations du syndicat qui dénonce les menaces de sanctions pour le personnel soignant non-vacciné. Pour rappel, le gouvernement a décidé d'imposer la vaccination du personnel soignant avec des mesures à la clé pour ceux qui voudraient s'y soustraire. Entre le 1er janvier et le 31 mars, les récalcitrants ne pourront plus travailler, mais toucher le chômage corona. À partir du 1er avril, le personnel non vacciné pourra choisir: soit le licenciement donnant doit au chômage, soit la suspension du contrat ne donnant droit à aucun revenu de remplacement avant un éventuel retour au travail.