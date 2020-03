Hervé Jacquemin souhaite que Mons prenne exemple sur d'autres communes.

Les mesures de confinement frappent durement le commerce. La plupart ont leur rideau baissé depuis deux semaines et ne pourront pas rouvrir tout de suite. Hervé Jacquemin, conseiller de Mons en Mieux, propose donc que la Ville offre une indemnisation aux commerces pénalisés par la crise du coronavirus.

"Des communes comme Etterbeek, Ganshoren et même Bruxelles-ville mettent en place une indemnisation pour aider les commerçants", relève Hervé Jacquemin. "Je suggère que le collège utilise une partie des budgets "indemnisations travaux" et "fond d'impulsion" pour dédommager forfaitairement nos commerçants sur les mêmes critères que ceux arrêtés par le gouvernement wallon pour ne pas surcharger l'administration."

De son côté, le bourgmestre Nicolas Martin rappelle que des mesures communales ont déjà été prises pour soutenir les commerçants de Mons. "Nous avons décidé de supprimer pour le moment l'enrôlement d'une série de taxes qui touchent les commerces", indique Nicolas Martin. "Nous appliquons des exonérations durant la période de confinement. C'est le cas par exemple du mobilier de terrasse pour les cafés de la Grand-Place. Mons était la première ville à prendre ce genre de dispositions, d'autres communes ont suivi par la suite."

Dégager une enveloppe pour les commerces s'annonce manifestement plus compliqué, et le bourgmestre rappelle que d'autres aides sont prévues. "Il est bien évident que pour les 1500 commerces que compte Mons, les procédures d'indemnisation relèvent davantage des gouvernements régional et fédéral. Une indemnité de 5000 euros est prévue par le gouvernement wallon. Le fédéral a de son côté facilité les démarches pour le chômage technique ainsi que le droit passerelle pour les indépendants."

À son niveau, la Ville veille sur les commerces, notamment ceux qui restent ouverts. "Nous avons aussi pris des mesures pour ceux qui continuent à travailler en distribuant des plaques de plexiglas pour protéger les commerçants. Nous avons commencé par les pharmacies qui sont particulièrement exposées. Nous continuons pour le reste des commerces toujours ouverts. Tous les commerçants qui souhaitent ce type de protection peuvent contacter les services communaux", ajoute le bourgmestre.

Un goût de trop peu pour Hervé Jacquemin. "La région et le fédéral prennent effectivement leurs responsabilités , il est regrettable que la Ville n'en fasse pas autant. D'autres communes ont pris l'initiative de soutenir le commerce local et les budgets sont disponibles. Nous risquons de voir apparaître beaucoup de faillites qui pourraient être évitées avec la mise en place d'un dispositif", conclut le conseiller de Mons en Mieux.