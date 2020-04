Le groupe d'opposition souhaite savoir comment le collège communal gère la crise.

À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Le conseil communal de Mons ne s'est plus réuni depuis le mois de février. Le ministre des Pouvoirs locaux autorise les élus à ne plus se réunir durant la période de confinement et a octroyé au collège des pouvoirs spéciaux pour gérer la commune.

Reste que cette situation ne doit pas paralyser la vie démocratique selon Mons en Mieux qui demande plus de transparence sur les décisions que prend le collège pour gérer la crise du coronavirus. "Il faut avouer que nous ne recevons que très peu de nouvelles de la part de la Ville. Nous apprenons via la presse une partie des mesures et décisions prises par le Collège communal. Nous regrettons quelque peu ce manque de transparence", indique Georges-Louis Bouchez, chef de groupe, qui plaide pour l'organisation d'un conseil communal en ligne.

Jusqu'à maintenant, la majorité a rétorqué qu'organiser une assemblée par vidéoconférence serait trop fastidieux à Mons où l'on compte 45 conseillers communaux. Une difficulté technique qui n'est pas insurmontable aux yeux de l'opposition. "Il y a des outils informatiques qui permettent de telles réunions et cela s'est fait dans d'autres villes", souligne Chris Massaki, conseiller de MEM. "La crise sanitaire que nous traversons a amené de nombreux secteurs à travailler différemment. Des choses que l'on ne pensait pas faisables avant ont dû se réaliser et vont modifier notre façon de faire. On l'a vu avec le télétravail par exemple. L'organisation du conseil communal pourrait également être repensée", ajoute Mathieu Veltri, également conseiller de MEM.

Dans un premier temps, le parti d'opposition souhaite l'organisation d'une réunion pour informer les conseillers sur la manière dont le collège gère la crise liée au coronavirus. "On nous annonce par exemple que des masques vont être distribués, mais nous ne savons pas quel type de masque, quand et comment aura lieu la distribution, quel impact sur le budget…", s'interroge Guillaume Soupart, conseiller de MEM. "Les élus locaux peuvent en outre servir de relais auprès de la population pour toute une série d'informations utiles."

Notons qu'une réunion des chefs de groupe est prévue ce vendredi à Mons.