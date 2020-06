Un moyen d'intégration et une aide pour le commerce local, selon Mathieu Veltri.

Les cadeaux de bienvenue font toujours plaisir. Dans la Cité du Doudou, les nouveaux habitants pourraient ainsi se voir offrir un chèque cadeau à dépenser auprès des commerçants locaux. C'est en tout cas la proposition de Mathieu Veltri (Mons en Mieux) qu'il défendra lors du prochain conseil communal.

"Nous pourrions imaginer un pack de bienvenue comprenant un chèque-commerce pour les nouveaux habitants. Cela permettrait de dynamiser le commerce local. Et ça permettrait également aux nouveaux habitants de se sentir intégrés", précise Mathieu Veltri. "Quand on arrive dans une nouvelle commune, on doit changer ses habitudes et on ne sait pas toujours vers quel commerce se tourner. Ces chèques, accompagnés d'une brochure par exemple, seraient une bonne façon de se mettre dans le bain."

En matière d'aide au commerce local, la majorité PS-Ecolo a déjà tapé fort en doublant les primes wallonnes pour relancer l'activité dans le cadre de la crise du coronavirus. Mais Mathieu Veltri explique que sa proposition se veut complémentaire et durable. "Les primes sont une aide exceptionnelle par rapport à la crise. Ici, nous sommes sur un projet pérenne et qui ne devrait pas représenter une dépense énorme pour le budget. Tout reste à discuter, mais je pense qu'un chèque de 50 à 100 euros serait pertinent. Or, nous n'accueillons pas 1.000 nouveaux habitants tous les ans. De plus, des partenariats peuvent être passés."

L'idée est là. "C'est une réflexion que je lance et qui pourrait être discutée avec la Ville et les différents acteurs impliqués", conclut Mathieu Veltri. La motion sera débattue au prochain conseil communal, le 23 juin.