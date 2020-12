Deux de trop. Ces derniers jours, la rue de Douvrain, située dans le zoning de Ghlin, a été le théâtre de deux nouveaux accidents graves. Des accidents qui sont bien trop souvent la conséquence d’une vitesse excessive et inadaptée. Le sujet avait déjà fait débat en juin dernier au sein du conseil de police. Il sera remis sur la table de ce même conseil en janvier prochain.

"Vendredi, une impressionnante collision s’y est produite. Un véhicule s’est retrouvé sur le toit et le conducteur a dû être emmené à l’hôpital", explique Guillaume Soupart, conseiller Mons en Mieux. Ce lundi soir, les pompiers étaient une fois de plus dépêchés sur les lieux afin de procéder à une désincarcération.

Le conseiller communal avait été interpellé par des riverains il y a plusieurs mois, à la suite d’un accident grave au cours duquel le conducteur s’était retrouvé dans un état critique. "Il s’agit d’une route utilisée pour le transit et un usage industriel. Toutefois, des logements et des familles habitent sur une partie de cette route et leur sécurité doit être notre priorité", avait-t-il plaidé auprès du conseil de police.

"Cette route est assez accidentogène. J’avais demandé au chef de corps s’il était possible de réduire la vitesse à 50 ou 70 kilomètres/heure ou d’installer un radar fixe pour la zone riveraine de la N545." En effet, la route n’est pas située en agglomération et la vitesse autorisée est donc de 90 kilomètres/heure. "Il faut souligner que la zone de police est attentive à ce tronçon et place régulièrement des radars pour essayer de conscientiser les automobilistes."

Mais ces dispositions ne suffisent malheureusement pas toujours. "Le chef de corps m’avait signalé qu’un projet de rond-point était dans les cartons du SPW pour le zoning de Ghlin-Baudour. Il avait par ailleurs indiqué qu’une diminution de la vitesse pourrait s’envisager entre l’agglomération et ce rond-point situé après le virage dangereux au niveau de Google."

La ville de Mons ne dispose pas de toute latitude pour intervenir sur cet axe routier puisqu’il s’agit d’une route régionale. C’est donc vers cette dernière entité qu’il faudra se tourner pour espérer voir apparaitre l’un ou l’autre aménagement sécuritaire…