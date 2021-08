Sauver l'humanité, tout le monde en rêve, personne ne l'a fait. Jusqu’à maintenant. Ce mardi matin pourtant, un homme vêtu d'un treillis militaire annonçait ce noble objectif à Mons. Mais il l'a fait sur la Grand-Place, en tenant des propos étranges et muni d'un katana décoratif.

Alertée par le comportement pour le moins saugrenu du sauveur, la police est intervenue et l'a interpellé. L'homme d'une trentaine d'années ne s'est pas montré menaçant envers les passants, mais le Parquet de Mons a tout de même demandé à ce qu'il soit examiné par un psychiatre. Par voie de communiqué, le bourgmestre Nicolas Martin et le chef de corps, Jean-Hubert Nicolay, ont tenu à féliciter les équipes de la police Mons-Quévy pour leur intervention rapide et efficace.