À Mons, le combat entre Nicolas Martin et Georges-Louis Bouchez a des parfums de la lutte qui a opposé deux des économistes les plus influents du 20e siècle, Keynes et Friedman. À notre gauche, on défend une intervention des pouvoirs publics pour relancer l’activité économique et surmonter la crise. C’est quand l’économie tourne bien que les dépenses publiques peuvent être réduites. À notre droite, on met en avant la prudence budgétaire. À dépenser sans compter, on risque d’aggraver la crise.

Aussi, lorsque le bourgmestre Nicolas Martin annonce des primes importantes pour les commerçants et l’horeca, Georges-Louis Bouchez sort sa calculatrice et s’inquiète.