Le départ annoncé de David Bouillon sourit à Mons en Mieux qui devrait récupérer son onzième siège au conseil communal. Le docteur Ghlinois s'était fait élire sur la liste emmenée par Georges-Louis Bouchez avant de claquer la porte du groupe en mars 2019. Il siégeait depuis comme conseiller indépendant.

Mons en Mieux va donc récupérer son siège et c'est Estelle Heyters-Caudron qui est appelée à l'occuper. Elle était deuxième suppléante sur la liste avec ses 469 voix. Le premier suppléant, Emmanuel Tondreau, avait déjà remplacé Richard Miller qui n'est pas allé au bout de son mandat de conseiller. Un nouveau visage féminin intègre donc le conseil de Mons.

Mais pour l'heure, la principale intéressée se montre prudente. "Je serais ravie d'occuper cette fonction et de voir Mons en Mieux récupérer son siège. Mais je n'y croirai réellement que lorsque j'aurai vu la lettre de démission de David Bouillon", commente Estelle Heyters-Caudron. Le docteur ghlinois n'en serait pas à sa première surprise, mais il semble cette fois décidé à tirer un trait sur la politique.

Si sa nomination se confirme, l'ancienne responsable des ressources humaines de la zone de secours Hainaut-Centre aura à cœur de défendre des dossiers qui lui sont chers. "Je travaillerai évidemment sur la zone de secours et pour commencer, je demanderai à pouvoir visiter les casernes. Les conseillers communaux y ont droit", indique Estelle Heyters-Caudron. "Je défendrai également les villages abandonnés du Grand Mons comme Flénu ou Jemappes. Et je militerai contre les violences faites aux femmes. Ce sont des thèmes que j'avais déjà portés durant la campagne électorale et mon engagement n'a pas changé."

"Je suis particulièrement heureux de l'arrivée d'Estelle", réagit Georges-Louis Bouchez. "Elle connait bien Mons, elle a une expérience au sein de la zone de secours et elle est très engagée. Son arrivée permet d'assurer un peu plus de mixité dans notre groupe. C'est une amie, donc je suis aussi très content d'un point de vue personnel."