Ce mardi matin à la rue de Condé, il fallait pratiquement crier pour s'entendre. C'est que sur le site de Recotri qui borde la voie sans issue et qui fait face à une volée d'habitations, les machines s'activent à grand bruit. "Ça fait plusieurs jours que ça dure. Aujourd'hui, avec la pluie, ça va encore. Mais récemment, il y avait énormément de poussières. Des vibrations également. Il y a des objets qui sont tombés des appuis de fenêtre dans les maisons", soupire Jean-Paul Lépine, membre du collectif Vigilance Santé Pollution Ghlin. "Parfois, le bruit est même pire. Hier, nous étions à 80 db, alors que le permis octroyé à l'entreprise fixe la limite à 55. Théoriquement, ils ne peuvent pas concasser à l'extérieur, mais ça arrive fréquemment."

Après moult péripéties, Recotri a obtenu son permis et a lancé son activité en 2016. Mais l'entente est loin d'être au beau fixe entre l'entreprise et les riverains. La Ville de Mons avait bien tenté d'établir un dialogue constructif pour que la cohabitation se passe au mieux. Mais la mayonnaise n'a manifestement pas pris et la situation tourne maintenant au vinaigre. Pire, selon les riverains, l'entreprise enfreindrait régulièrement les conditions du permis. Problème, les riverains et le collectif Vigilance Santé Pollution Ghlin ne savent plus à quel saint se vouer pour constater les infractions et prendre les mesures nécessaires.

"Pour les nuisances actuelles, la police de l'Environnement m'a expliqué que l'entreprise avait déposé une déclaration indiquant qu'il y aurait une activité inhabituelle pour quelques jours seulement. La police de l'Environnement m'a toutefois renvoyé vers le département des permis pour s'assurer que les activités reprises dans la déclaration peuvent déroger aux conditions du permis. C'est tout de même étonnant qu'il revienne à de simples citoyens de faire ces vérifications", relève Jean-Pierre Lépine.

Les riverains sont excédés, car tout le monde semble se renvoyer la balle. Or, les nuisances ne connaissent pas de répit. "Ceux qui ne sont pas impactés n'imaginent pas ce que nous vivons au quotidien", déplore une habitante de la rue de Condé. Pour les riverains, il y a manifestement un décalage énorme entre ce qu'ils vivent et les retours qu'ils ont des autorités compétentes. "On se renvoie la balle d'un service à l'autre", fulmine un autre voisin. "Quand on apprend que quelqu'un est finalement venu constater ce qui se passait, on dirait que tout va bien. L'agent de quartier nous a dit que nous n'étions pas assez patients. Quelqu'un d'autre nous a même parlé d'hallucinations collectives. Si je sors mes poubelles le mauvais jour, je vais avoir une amende. Mais nous avons l'impression que l'entreprise, elle, peut agir en toute impunité. À force, la colère monte."

Les riverains et le collectif ont encore lancé d'ultimes bouteilles à la mer et espèrent toujours une réaction des autorités. Mais ils envisagent aussi des actions pour faire bouger les choses. "Si la situation ne s'améliore pas, nous sommes prêts à bloquer le chemin donnant accès à l'entreprise", prévient l'un d'eux. Nous avons tenté de joindre la Police de l'Environnement, sans succès.