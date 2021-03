Depuis quelques mois, les restaurants, bars et cafés qui bordent la Grand-Place se sont vus dans l’obligation de fermer leurs portes. Ce qui les a contraints de devoir se réinventer, notamment en proposant nourriture et boissons en take away. Beaucoup de personnes prennent donc des plats à emporter et mangent en ville. Les déchets produits s’accumulent dès lors davantage sur la place et dans les rues adjacentes.