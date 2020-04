Les examens de cette session de juin seront organisés à distance à l'UMons.

L’épidémie de Covid-19 qui touche notre pays et dont on peine à sortir entraine inévitablement son lot de stress. Un stress avec lequel les étudiants doivent composer alors qu’ils préparent actuellement leurs examens. Si certaines hautes écoles et université ont déjà tranché la question de l’organisation de cette session exceptionnelle à plus d’un titre, d’autres y réfléchissent encore. Les étudiants devront connaitre les modalités des examens, leurs contenus et les conditions de l’évaluation au plus tard ce lundi.

Du côté de l’UMons, les échanges entre le rectorat et l’organisation représentative des étudiants (ORE) se sont multipliés ces dernières semaines. Cette dernière avait proposé que la session de juin soit formative, et non certifiante, ce qui a été rejeté pour diverses raisons. Les évaluations auront donc bien lieu mais à distance, "compte tenu de l’incertitude liée au contexte et pour d’évidente raisons de préservation de la santé de nos étudiants et de notre personnel", communique l’UMons.

(...)