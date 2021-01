Dans le quartier de la gare, les établissements Meuret, spécialisés dans l'électro et hi-fi, étaient une véritable institution à Mons. Ils ont fermé leurs portes il y a quelques années. La vie pourrait toutefois reprendre à la place du chancre. Le promoteur Seydis a en effet introduit une demande de permis en vue d'ériger, à la place de l'ancien magasin et d'habitations voisines, un immeuble de 19 appartements. Le bâtiment comprendra également deux cellules commerciales au rez-de-chaussée et un parking sous-terrain de 24 places. Le collège communal a remis un avis favorable dans le cadre de la demande de permis. La tutelle wallonne devra prochainement rendre son verdict.

"Tout d'abord, c'est une très bonne chose qu'un chancre disparaisse du quartier de la gare. D'autant plus que celui-ci est proche de l'axe principal et pile dans un des plus beaux axes visuels de la ville, avec une superbe vue sur la collégiale quand on vient de la Tour Valenciennoise", explique Maxime Pourtois, échevin de l'Urbanisme. "C'est donc un endroit stratégique. De plus, ce projet va contribuer à améliorer le cadre de vie du quartier de la gare et prolonge le travail déjà entamé avec les brigades PUMA, les contrôles renforcés de la cellule logement, les opérations d'acquisition de bâtiments vides par la Régie foncière, les aides aux commerçants ou encore l'occupation de cellules vides par des artistes."

Remplacer un chancre par un nouvel immeuble à appartements, c'est donc l'occasion pour la Ville de montrer que le quartier de la gare reprend des couleurs. Mais le collège ne semblait pas pour autant prêt à accepter tout et n'importe quoi. D'ailleurs, le promoteur a dû remettre l'ouvrage sur le métier pour satisfaire les exigences communales.