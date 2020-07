Malgré une vive opposition de riverains, le permis a été accordé.

L'annonce du projet a provoqué des remous dans la Cité du Doudou. À la porte de Nimy, dans le parc situé devant les Ursulines, l'intercommunale IDEA prévoit de forer deux puits de 2500m de profondeur et d'installer une centrale géothermique pour alimenter en énergie l'hôpital Ambroise-Paré situé à proximité. Séances d'information houleuses et autres pétitions auront marqué la procédure de demande de permis qui a finalement été accordé par l'administration wallonne.

En mars, le collège communal avait déjà remis un avis favorable au projet, expliquant que l'IDEA et l'UMons, deux partenaires publics pouvant revendiquer une certaine expertise, avaient pu apporter des garanties rassurantes quant aux craintes qui étaient soulevées. Du côté des riverains, ces craintes sont nombreuses. Ils redoutent l'ampleur d'un tel chantier en plein centre urbain, les nuisances qu'occasionneront les travaux, les problèmes de mobilité avec des pics de 50 camions par jour ou encore les risques en matière de sécurité. Sur chacun de ces points, l'intercommunale IDEA et les experts responsables du dossier ont tenté d'apporter des réponses, sans convaincre le comité opposé au projet qui plaide pour une centrale installée en périphérie.

Le permis accordé, IDEA peut espérer tenir le calendrier prévu. Le forage commencerait en 2020. Le chantier des installations serait lancé mi-2021. Et la centrale géothermique serait mise en service mi-2023. Le projet représente un budget de 20 millions d'euros financé à 80% par le FEDER. Mais toute dépense qui serait engagée à partir du 1er janvier 2024 ne bénéficierait plus de ces subsides européens et régionaux, à moins que le contexte de la crise sanitaire amène à accorder des délais supplémentaires. Reste à voir également si des recours seront introduits contre la délivrance du permis. Ceux qui le souhaitent ont 20 jours pour se manifester.