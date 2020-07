Les pompiers sont en intervention depuis mardi soir.

D'importantes colonnes de fumée se dégagent depuis le village de Saint-Symphorien à Mons. En cause, l'incendie qui a touché le centre équestre situé à la rue Paul Dufour. Les pompiers de Mons sont intervenus lundi soir et sont toujours en action à l'heure d'écrire ces lignes. "C'est une longue intervention, il y a du foin qui brûle. Il faut tout éteindre et tout évacuer", nous glisse-t-on depuis la caserne montoise.

Fort heureusement, aucune victime n'est à déplorer. Mais les dégâts matériels sont déjà très importants. L'incendie dégage en outre beaucoup de fumée qui n'est toutefois pas toxique. La Ville de Mons invite tout de même les riverains à rester chez eux, portes et fenêtres fermées.