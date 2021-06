Des stagiaires ont ainsi l'occasion d'acquérir une expérience professionnelle. Et bien plus encore…

Il s'appelle Edgar et vient du Venezuela. Ou Fleury et vient du Burundi. Ou encore Naïm et vient de Syrie. Leur point commun? Ils sont tous réfugiés et… travaillent chez Ikea! Le géant suédois a en effet mis en place un programme de formation inclusif baptisé "Travailler et grandir ensemble". Il permet ainsi à des réfugiés d'effectuer un stage de quatre mois dans le célèbre magasin de meubles pour se former et acquérir une expérience professionnelle.

Le magasin de Mons a accueilli le premier groupe pilote en Belgique. C'était en janvier. L'expérience s'est conclue en mai et s'est révélée fructueuse. Depuis, le programme s'étend à d'autres magasins de l'enseigne suédoise. À Mons, nous avons rencontré des stagiaires de la nouvelle phase qui a débuté en juin.

"Sur le marché du travail, c'est plus compliqué pour des gens comme nous", explique Fleury qui vit en Belgique depuis quatre ans. "Pouvoir travailler dans une grande entreprise comme Ikea, c'est une opportunité magnifique. C'est l'occasion d'avoir de l'expérience professionnelle." Ancien prof de français au Venezuela, Edgar officie quant à lui dans la vente des cuisines. "Nous avons été très bien accueillis par les autres collègues. C'est une expérience très enrichissante. Je n'apprends pas seulement à vendre des cuisines, ça m'apporte beaucoup plus."