Sans-abri de Mons, Jean Mansy dit avoir été passé à tabac par des policiers en juillet 2019 et avoir perdu son chien à la suite de ces violences. Le jeune homme avait voulu déposer plainte à plusieurs reprises, mais s'était fait systématiquement rembarrer. Sous le coup de l'émotion, il a déchargé sa haine sur la page Facebook de la police de Mons-Quévy. Il est aujourd'hui poursuivi pour outrage et menaces de mort contre un inspecteur de police à qui il s'en était directement pris.

Le procès soulève de nombreuses questions sur le droit des sans-abris et le fonctionnement de la police. Mais il lève également un lièvre juridique. L'avocate de Jean, Me Forget, estime en effet que le tribunal correctionnel de Mons n'est pas compétent pour juger cette affaire. Elle s'en réfère à un arrêt de la Cour de Cassation qui, en octobre 2020, avait annulé une décision de la Cour d'appel de Liège. L'affaire portait sur les propos insultants tenus par un entrepreneur d'Awans sur les réseaux sociaux à l'encontre de l'échevine de l'Urbanisme qui lui avait refusé un permis. L'entrepreneur s'était fait condamner en première instance par le tribunal correctionnel de Liège puis en appel pour injures, harcèlement et calomnies. Mais la Cour de Cassation a estimé qu'à partir du moment où ces opinions étaient exprimées publiquement sur les réseaux sociaux, cela relevait du délit de presse. Et c'est donc la Cour d'Assises qui est compétente.

Même combat pour Jean Mansy? Certainement pas, selon l'avocat du policier. "La Cour de Cassation fait une mauvaise interprétation du délit de presse, car elle estime qu'il peut avoir lieu nonobstant la pertinence ou l'importance sociale de l'opinion publiée. Il ne serait donc pas nécessaire de se pencher sur le contenu", relève Me Discepoli. "Toute pensée qui est exprimée sur les réseaux sociaux ne peut pas être systématiquement considérée comme un délit de presse. À quoi servent alors la calomnie et la diffamation, définies dans le code pénal, si tout est considéré comme délit de presse ou d'opinion? De plus, dans la menace, il y a une contrainte qui n'est pas juste une injure ou de la calomnie."

Me Discepoli estime que le tribunal correctionnel est bien compétent et se réfère notamment à un arrêté de 1990. Époque à laquelle les réseaux sociaux n'existaient pas, ce que n'a pas manqué de relever l'avocate de Jean Mansy. Me Forget reconnait que le législateur devrait apporter plus de précision sur la définition du délit de presse. Mais en attendant, elle se range derrière la jurisprudence. "Si Jean Mansy émet sur une page publique des réseaux sociaux des opinions, aussi abjectes soient-elles, il émet un délit de presse", insiste Me Forget, estimant par ailleurs que dans l'histoire, Jean ayant été victime de violences policières et ayant connu toutes les difficultés du monde pour déposer plainte, la convention des droits de l'homme a été bafouée. "En tant qu'État de droit, l'État belge a deux obligations: poursuivre les auteurs d'infractions quand il y en a, et accueillir la plainte des victimes. À aucun moment, ces deux obligations n'ont été respectées."

Délit de presse ou pas? La question n'a pas encore été tranchée. Même si Jean est persuadé du contraire, le procureur du Roi évoque un rapport du vétérinaire expliquant que la mort du chien ne serait pas liée à d'éventuels coups reçus. Il se base en outre sur une expertise médicale de 2016 et confirmée en mai 2020 selon laquelle Jean Mansy ne serait pas responsable de ses actes. Il requiert donc l'internement. Me Forget indique que la situation a évolué depuis, que son client avait proféré les menaces sous le coup de l'émotion, mais qu'il voit maintenant un autre médecin et suit un nouveau traitement. La présidente du tribunal a donc reporté l'audience au mois d'avril. L'avocate de Jean devra apporter d'ici là des éléments prouvant que la dernière expertise mentale en date n'est plus valide.