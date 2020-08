Avec d'autres bourgmestres de grandes villes, Nicolas Martin compte interpeller les tutelles.

La crise sanitaire entraînant dans son sillage une crise socio-économique tout aussi virulente, la question du sans-abrisme est de plus en plus criante dans les grandes villes comme Mons. Des services existent pourtant pour aider les plus démunis à reprendre pied. Mais ils ne sont pas toujours adaptés à la réalité du terrain.

"Quand on voit des gens faire la manche dans la rue, on pourrait penser que les pouvoirs publics ne font rien. Or, une Ville comme Mons consacre déjà beaucoup de moyens aux sans-abris. Mais la prise en charge n'est pas toujours évidente", explique le bourgmestre Nicolas Martin. "Il y a des personnes qui se retrouvent à la rue après un accident de parcours et qui souhaitent se réinsérer. Celles-là sont les plus faciles à prendre en charge, mais c'est malheureusement un public minoritaire. À côté, il y a toute une série de personnes qui ont un logement, mais qui trainent dans la rue. Elles souffrent de problèmes psychologiques ou de dépendances à l'alcool ou à la drogue. Leur prise en charge est beaucoup plus difficile. Ça peut même déboucher sur des problèmes de violence, on a pu le constater durant le confinement."