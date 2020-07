L'exploitant cinématographique veut remercier à sa manière les héros de la crise sanitaire.

Sur la ligne de front, le personnel soignant est apparu comme le grand héros de la crise sanitaire. À tel point que beaucoup avaient pris l'habitude d'applaudir à leur fenêtre sur les coups de 20 heures pour les soutenir symboliquement. D'autres se sont également manifestés, en livrant des repas, des fleurs ou en envoyant des cartes et autres dessins.

Chacun y va à sa façon. C'est le cas également pour Imagix qui annonce vouloir remercier le personnel soignant des régions où il est implanté, à savoir Mons, Tournai et Huy en leur offrant une place de cinéma. Les différents hôpitaux, maisons de repos et de soins présents sur ce territoire ont été contactés et ont reçu un formulaire pour participer à cette action de solidarité. Les participants pourront profiter d’un moment de détente lors d’une séance le samedi 18 juillet. Ceux qui sont en service le samedi pourront choisir une séance jusqu’au mardi 28 juillet inclus.

"L’énergie et la positivité du secteur soignant sont exemplaires", commente le CEO d'Imagix, Jan Staelens. "Cette pandémie n’est pas encore battue. Il est grand temps qu’on remercie à fond ce dévouement. On a trop tendance à rapidement oublier ce qu’ils ont fait pour nous. J’espère de tout cœur qu’ils auront une bonne expérience cinématographique. Je leur offre un tout grand merci !"