Un véhicule s'est retrouvé sur le flanc, coincé entre deux autres.

Ce n’est définitivement pas le jour et la prudence, plus encore que d’ordinaire, s’impose sur les routes. En effet, ce mercredi matin, un accident de la circulation s’est produit du côté de Villers Saint-Ghislain, entre la Chaussée de Binche et la route de Beaulieu en direction d’Havré. Il faudra probablement un peu de temps pour que les véhicules soient dégagés.

L’accident est impressionnant : une voiture s’est littéralement retrouvée sur le flanc, coincée entre deux autres véhicules. Les circonstances n’ont pas encore pu être déterminée. Selon les premières informations, il n’y aurait pas de blessé.

Cet accident vient renforcer une situation déjà particulièrement compliquée sur les routes ce mercredi. Rappelons que tous les axes secondaires sont saturés en raison de la fermeture de l’autoroute E19, dans les deux sens, suite à un accident. Un camion-citerne s’est en effet couché sur le flanc après avoir heurté les travaux à hauteur de Nimy et a perdu un liquide inflammable.

Un périmètre de sécurité a été établi mais l’autoroute devrait rester fermée au moins jusqu’en début d’après-midi, afin de permettre aux pompiers de nettoyer le produit sans risque avant de remettre le camion sur ses roues. Bref, les automobilistes sont sur les nerfs et sont confrontés à une circulation plus dense que jamais. Mais la prudence reste de mise.