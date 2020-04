Mars et le Lotto Mons Expo sont à l'arrêt. Quant au bout du tunnel…

Les secteurs événementiels et culturels sont particulièrement touchés par la crise du coronavirus et les mesures de confinement. Depuis plus d'un mois, spectacles, concerts et autres foires sont annulés. Avec des conséquences économiques dantesques pour ses acteurs directs ou périphériques. Même si tous ne sont pas logés à la même enseigne.

Il y a un mois, Mars entrevoyait le bout de sa saison culturelle et se préparait à l'organisation de son Festival au Carré. Mais l'événement qui fait office d'apothéose annuelle tombe à l'eau. "Nous n'avions pas encore communiqué sur le festival ni ouvert sa billetterie, car nous sentions bien que c'était incertain", explique Philippe Degeneffe, directeur de Mars.