Accusé de menaces de mort et d'outrages, Jean est en procès avec un policier de Mons. Une affaire qui s'inscrit dans un contexte particulier. SDF, Jean dit avoir été victime de violences policières et impute aux forces de l'ordre la mort de son chien, Maleck. Ce que dément la police en s'appuyant notamment sur un rapport vétérinaire. L'affaire est toujours en cours. Pour l'entourage de Jean en tout cas, des propos enflammés ont pu être tenus sur les réseaux sociaux sous le coup de la colère. Mais le jeune Montois est tout sauf violent. SDF peut-être, mais il ne boit pas et ne se drogue pas. C'est par ailleurs un grand amoureux de la nature.

On se souvient en effet que sur un terrain à proximité du Grand Large, Jean avait aménagé un jardin en permaculture. Mais des poches de pollution avaient été décelées sur le site et au détour d'un chantier d'assainissement, des bulldozers avaient rasé le jardin de Jean, malgré une pétition soutenue par plus de 2.400 signataires.

Le Montois n'est manifestement pas du genre à se laisser abattre et nourrit à présent un autre projet qui pourrait lui permettre de s'épanouir. "Je souhaite planter des arbres fruitiers le long du Ravel entre Mons et Quaregnon", nous confie Jean. "J'ai déjà repéré plusieurs espaces laissés à l'abandon qui pourraient convenir.