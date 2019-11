Elle a quitté son domicile à l'avenue Wilson.

Ce mardi, le parquet de Mons a diffusé un avis de recherche concernant une disparition à Mons. Le samedi 9 novembre 2019 vers 12 heures, Josianne Destrait, une femme âgée de 66 ans, a en effet quitté son domicile situé avenue Wilson à Jemappes (Mons). Depuis, elle ne s’est plus manifestée.

Mme Destrait est de corpulence mince et mesure 1m70. Elle a les yeux bleus et les cheveux blonds coupés au carré. Au moment de sa disparition, elle portait un jean bleu foncé, un blouson brun et des bottillons noirs.

Si vous avez des informations concernant cette disparition, contactez la police via le formulaire en ligne ou au 0800/30 300.