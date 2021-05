Les gens du voyage sont-ils partis pour jouer au chat et à la souris avec les huissiers à Mons ? Il y a un peu plus d’une semaine, ils s’étaient installés sans autorisation sur le zoning Initialis 2.0. Une arrivée remarquée par une coupure d’eau à Ghlin, alors que la communauté avait détourné l’alimentation. La distribution avait été rapidement rétablie et dans la foulée, les gens du voyage se voyaient signifier par un huissier qu’ils devaient trouver un autre site pour poser bagage.

Pour la région de Mons-Borinage, un terrain d’IDEA est prévu dans le zoning de Ghlin-Baudour. Problème : il est détrempé par la pluie et les conditions climatiques de ces dernières semaines n’ont pas aidé. Les gens du voyage ont donc quitté le zoning Initialis pour s’installer un peu plus loin, sur le site des anciennes tours Toit&Moi à Ghlin. Un site où ils se sont déjà installés par le passé, mais où ils ne sont pas plus les bienvenus. La présence de puits de mine notamment pose en effet des problèmes de sécurité.