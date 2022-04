Les travaux ont commencé le mois dernier. Quatre familles pourront y vivre.

Créer des logements neufs à destination des familles nombreuses dans du patrimoine existant, c’est la mission du Fonds du Logement des familles nombreuses en Wallonie. Son action permet de revitaliser un tissu urbain délabré tout en facilitant l’accès au logement à une frange de la population pour qui l’offre de logement est trop réduite.



À Mons, le FLW vient de s’attaquer à un nouveau chantier : la rénovation et la réhabilitation de l’ancien refuge de l’abbaye de Lobbes, situé à l’angle de la rue Rachot et de la rue Jean Lescarts. Classé au patrimoine depuis 1991, cet immeuble bâti au XVIIe siècle et modifié au début du XIXe siècle a été la demeure de Jean Lescarts, bourgmestre de Mons de 1905 à 1925. Connu pour son implication dans la sauvegarde du patrimoine wallon, c’est un juste retour des choses de voir l’immeuble où il vécut et mourut en pleine rénovation.

, explique Muriel Lescure, chargée de communication du Fonds du Logement.

À terme, l’ancien refuge de l’abbaye sera rénové en immeuble mixte de logements et de bureaux. Quatre logements seront aménagés sur trois niveaux : deux appartements de quatre chambres, un d’une chambre et un de deux chambres. Cela permettra d’accueillir différents profils de familles. “C’est un bâtiment par lequel on rentre via une cour intérieure, il y a un patio et les logements seront aménagés tout autour.”