Occupant l'angle de la rue Rachot et de la rue Jean Lescarts dans le centre-ville montois, l’ancien refuge de l’abbaye de Lobbes est un hôtel en forme de U qui date du 17e siècle. Son architecture remarquable a permis au bâtiment de se voir classé. Il va pouvoir s'offrir un petit coup de jeune.

Sur une initiative de la Ministre en charge du Patrimoine, Valérie De Bue, le gouvernement de Wallonie a en effet accordé une subvention de 250.000 € pour un projet de restauration et de réhabilitation de l’ancien refuge de l’Abbaye de Lobbes.



Les travaux subsidiés concernent la restauration de l’enveloppe extérieure, ainsi que des éléments intérieurs classés (décors en stucs, escaliers, portes et planchers). Ce projet permettra d’assurer la conservation et la mise en valeur du Patrimoine, en donnant une nouvelle vie au bien via une mixité des fonctions, combinant des espaces de bureau et des logements pour familles nombreuses.

Plus précisément, la subvention sera utilisée pour :