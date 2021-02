Ce mardi, la Ville de Mons a confirmé que la Ducasse n'aurait pas lieu en 2021. De quoi briser le cœur de tous les amoureux du folklore. Mais le Doudou, ce n'est pas seulement une grande fête qui célèbre Sainte-Waudru et la victoire de Saint-Georges. C'est aussi un événement qui draine des milliers de personnes en centre-ville pendant une semaine, avec toutes les retombées économiques que cela implique.

Alors que la bière coule généralement à flots durant la Ducasse, l'annonce de l'annulation est un coup dur pour l'horeca, déjà mis à sec par le confinement. Mais ce coup dur n'est pas vraiment une surprise. "On s'y préparait", réagit Massimo Falasca, patron du Quartier latin et président de l'association des commerçants du Marché aux Herbes. "Nous ne sommes toujours pas sûrs de pouvoir rouvrir à cette date, comme l'ont indiqué hier encore les informations des scientifiques et du Premier ministre. Nous n'imaginions donc pas pouvoir organiser une Ducasse. Nous sommes déçus évidemment. Le Doudou, ça représente entre 20 et 25% de notre chiffre d'affaires. Mais il était plus sage de le reporter. Ce n'est pas la peine de donner de faux espoirs. Nous espérons d'abord pouvoir rouvrir et pour les fêtes, on verra plus tard."

En 2020, la Ville de Mons avait laissé entrevoir la possibilité d'organiser une Ducasse en octobre, si les conditions sanitaires le permettaient. La deuxième vague de l'épidémie est venue mettre ce plan à l'eau et cette année, l'alternative n'est plus évoquée même si la campagne de vaccination offre plus d'espoir. Une Ducasse en automne, ce n'est pas commun, mais il y en a des traces dans les archives montoises. Pourtant, ce scénario divise entre ceux qui préfèrent se réserver pour un Doudou en bonnes et dues formes l'année prochaine, et ceux qui auraient volontiers pris ce lot de consolation.

Patron de cafés et amoureux du folklore, Mickaël Hacourt est lui-même partagé. "L'annulation du Doudou n'est pas une surprise et c'est une décision raisonnable. Mais c'est dommage qu'on prenne des décisions qui vont uniquement dans le mauvais sens", explique Mickaël Hacourt. "C'est sûr qu'en tant que passionné du folklore, je n'étais pas spécialement emballé par une Ducasse en octobre. Mais financièrement, c'est une tout autre question. J'aurais aimé qu'on offre d'autres perspectives. Le Doudou, ça peut représenter selon les cafés entre 20 et 50% du chiffre d'affaires."

Conscient du coup que cela représente pour l'horeca, le bourgmestre de Mons a tout de même annoncé qu'il comptait mettre les bouchées doubles pour les Fêtes de Wallonie, en espérant que d'ici là, les conditions sanitaires permettent de grands rassemblements. "C'est vrai que depuis quelques années, la Ville met en place des événements qui attirent du monde en ville. Mais d'autres perdent malheureusement de leur éclat", nuance Mickael Hacourt. Du côté du Marché aux Herbes, on espère tout de même rattraper la sauce. "Depuis que les Fêtes de Wallonie ont été remises au goût du jour à Mons, elles attirent pas mal de monde. On nous promet une formule XL pour cette année et c'est sûr que dès que les conditions le permettront, nous serons preneurs de tout événement pouvant engranger un maximum de rentrées", souligne Massimo Falasca.

Après pratiquement un an de confinement, il n'y a pas que les cafetiers qui aspirent à voir les foules se reformer. Mais nous n'en sommes pas encore là…