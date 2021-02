En raison de la crise sanitaire, les événements publics n’ont pas lieu. Pour pallier cette situation, le Pôle muséal souhaite miser encore plus sur les outils de médiation et propose donc une exposition divertissante sur les origines de la cité montoise et de l’histoire de Waudru.

À partir des collections archéologiques de la ville et de prêts d’autres institutions, les visiteurs plongeront dans le passé. Ils pourront découvrir Mons et sa région à travers les pas de Waudru et de son entourage. Un retour en arrière qui permettra de comprendre comment la cité montoise vivait entre la fin du Ve et du VIIIe siècle.

Tout au long du parcours, petits et grands auront la chance d’observer divers objets archéologiques découverts dans le bassin montois. En outre, ils pourront aussi apercevoir des reconstitutions de costumes portés dans le cadre de la Procession ou confectionnés pour l’occasion. L’exposition mettra aussi en avant d’autres éléments d’époque qui, à l’heure actuelle, font encore partie intégrante de la vie montoise et des villages voisins tels que les églises et les monastères.

Par ailleurs, les visiteurs permettront aussi d’en apprendre plus sur la vie de Waudru, personnage historique et symbolique de la ville. Afin de pouvoir profiter pleinement du moment, l’Artothèque mettra également à disposition de son public un guide didactique qui offrira diverses clés de lecture.

Après cette visite, les passionnés pourront continuer leur parcours en arpentant d’autres musées hennuyers et ainsi entrevoir l’univers mérovingien. Le Musée Royal de Mariemont, le Musée d’archéologie de Tournai et l’Artothèque ont créé ensemble un itinéraire autour de cette période historique.

C’est ainsi qu’à Tournai, l’exposition "Cité royale. Itinéraires mérovingiens" est à découvrir depuis le mois d’octobre. Dès ce samedi, du côté de Mariemont, chaque visiteur pourra apercevoir le monde de Clovis mais aussi les itinéraires des Mérovingiens.