Donner un second souffle au bois, c’est le désir de l’association d’artisans et de créateurs "Holy-wood". Depuis 2018, l’équipe crée des mobiliers design avec du bois de récupération local et a récemment ouvert un magasin de peintures naturelles et de produits écologiques. Pour pouvoir regrouper leurs activités, ils ont décidé d’ouvrir un espace coopératif dédié à la création bois. Ouvert à toute personne seule ou accompagnée qui souhaite travailler le bois.