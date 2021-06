Il y a des faits divers qui marquent tout un pays. Si la France a eu son affaire du petit Gregory, en Italie, c'est celle de Michele Misseri qui a secoué toute la société. Avec L'été sans retour, l'écrivain Giuseppe Santoliquido retrace une enquête suivie en direct par des millions de téléspectateurs de l'autre côté des Alpes. L'occasion d'explorer l’âpreté et la beauté des liens tissés dans un village aux marges du monde. Mais aussi de raconter, à travers l’histoire d’une famille maudite, la cruauté obscène du cirque médiatique, la trahison par les siens et la possibilité, malgré tout, du salut.

Le samedi 19 juin, de 14 à 17 heures, la librairie Scientia accueillera Giuseppe Santoliquido. L'auteur belgo-italien viendra dédicacer son dernier roman paru chez Gallimard. Spécialiste de politique italienne, Giuseppe Santoliquido collabore avec différents médias (RTBF, RTL, Le Soir...). Il a publié en Belgique trois romans: L'audition du Docteur Fernando Gasparri (Grand Miroir, 2011, mention spéciale du jury du Prix Rossel), Voyage corsaire (Ker Editions, 2013, Prix Franz De Wever de l'Académie royale de Belgique) et L'inconnu du parvis (Genèse édition, 2016). Avec L’été sans retour, Giuseppe Santoliquido publie pour la première fois en France.

Pour la librairie Scientia qui a trouvé un nouvel écrin dans un magnifique bâtiment du piétonnier, cette séance de dédicaces est une première rencontre qui en appellera d'autres. Bénéficiant de nouveaux locaux plus spacieux et accueillants, la librairie a en effet pour ambition de devenir un lieu de rencontre littéraire et d'échanges privilégiés entre auteurs et lecteurs. Premier bris de glace ce 19 juin avec Giuseppe Santoliquido.