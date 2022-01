C’était un lieu de rendez-vous pour les plus gourmands, un passage obligé pour de nombreux Montois désireux de savourer une glace artisanale, un yaourt glacé à l’italienne, un café accompagné d’un cupcake, d’un cookie ou d’une autre douceur sucrée. Il faudra désormais se tourner vers d’autres établissements puisqu’après 6,5 ans de présence dans la Cité du Doudou, à deux pas de la Grand-Place, Yogorino ferme définitivement ses portes.

L’annonce, publiée sur les réseaux sociaux, en aura surpris plus d’un. Et pour cause : en fin d’année, les petits plats étaient encore mis dans les grands pour ravir les plus fines papilles, avec la confection de bûches de Noël. Plus tôt, au mois d’octobre, l’équipe présentait fièrement ses nouveaux t-shirt, floqués du logo de l’enseigne. Bref, aucun indice ne laissait supposer une fermeture imminente des lieux.