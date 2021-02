Depuis bientôt un an, beaucoup de personnes souffrent de la crise sanitaire. Certains n’ont plus de travail et d’autres se retrouvent seuls. Par conséquent, de plus en plus de personnes font appel à l’Épicerie du cœur de Mons.

Avant la crise du coronavirus, l’association venait déjà en aide à de multiples citoyens. Mais depuis un an, le nombre de bénéficiaires de colis a fortement augmenté. À l’heure actuelle, les bénévoles distribuent entre 65 et 70 colis par jour. En outre, de nouvelles demandes sont aussi apparues. "Nous avons beaucoup plus d’étudiants qui viennent nous voir. Certains ne savent plus profiter du restaurant universitaire, d’autres ne rentrent plus chez eux mais aussi ceux qui n’ont plus de job étudiant", explique Géraldine Godart, assistante sociale à l’Épicerie du Cœur.

Mais les jeunes ne sont pas les seuls à s’être dirigés vers l’association. De plus en plus d’indépendants et de personne au chômage économique s’y rendent. Un public qui devient très varié mais avec les mêmes difficultés.

Si le nombre de bénéficiaires s’est amplifié, le nombre de donateurs a lui aussi bien augmenté. "Nous avons bénéficié de dons des restaurants qui ont dû fermer, d’institutions et de grosses entreprises où il y avait moins de présentiel et également d’entreprises en difficulté." De nouveaux bénévoles sont aussi venus renforcer l’équipe de l’Épicerie du Cœur. "Les personnes qui sont au chômage sont plus libres et s’adressent donc à nous mais nous avons aussi des étudiants qui, pour sortir de ce confinement, nous viennent en aide."

Par ailleurs, depuis quelque temps, l’organisation a elle aussi été perturbée. Pour éviter le rassemblement de personnes et l’attente, les distributions ne se font que sur rendez-vous. Un planning est donc établi et 6 colis partent tous les quarts d’heure. Tout est millimétré pour que chaque jour, le plus de personnes possible puissent obtenir cette aide.

Pendant 9 mois, entre mars et fin décembre 2020, 11 137 colis ont été distribués en faveur de familles ou de personnes isolées. Des chiffres qui prouvent l’énorme solidarité qui s’est développée entre les employés de l’association, les bénévoles et les donateurs.