L'élue montoise partagera notamment son expérience.

Régulièrement exposée, notamment dû à son action politique, Joëlle Kapompole a dû apprendre à s’accepter avant même d’envisager être acceptée par les autres. Forte du travail entrepris sur elle-même, elle a décidé de partager son expérience en organisant, le 16 février prochain entre 16 heures et 18 heures, un atelier d’échanges.

"Je me suis rendu compte, à travers mon parcours, qu’il était primordial de viser la validation intérieure plutôt que d’attendre la validation extérieure", explique-t-elle. "Les femmes plus particulièrement sont impactées par les standards de beauté imposés par la société : il faut avoir la peau blanche, être mince, avoir les cheveux lisses,… Ca vaut pourtant la peine, à un moment donné, d’apprendre à s’aimer, à développer son estime de soi sans attendre l’aide de quiconque."

Des conseils que l’élue montoise a parfois eu du mal à mettre en application. "Le jour où j’ai enfin accepté mes cheveux crépus, que je suis parvenue à les imposer dans l’espace public alors qu’ils avaient un temps été une source de remarques et critiques, je me suis rendu compte que les regards changeaient. Comme si le fait d’accepter ce que la nature m’a donné aider les autres à en faire de même."

Et de poursuivre : "chaque personne est unique, a une histoire inspirante et importante. Ce que je propose, c’est de partager tout cela en évoquant l’estime de soi, la confiance, en se remémorant un moment où l’on en a manqué justement ou au contraire, un moment où on s’est sentie forte et en confiance." En cours d’atelier, plusieurs personnes interviendront. "Chaque participant pourra s’enrichir quelques conseils et tenter d’appliquer au quotidien quelques petites choses. Ce n’est pas une solution miracle bien sûr mais de petites astuces pour amorcer une réflexion."

Lors d’un premier atelier, une dizaine de personnes avaient répondu à l’invitation. Joëlle Kapompole s’attend à davantage de monde cette fois ci mais espère que l’aspect intimiste de la rencontre pourra être préservé. À termes, l’idée de mettre sur pied des groupes de travail pourrait être développée.