Malgré la crise sanitaire, l'exposition consacrée à Roy Lichtenstein par le Musée des Beaux-Arts de Mons rencontre un joli succès. Une belle revanche pour cet événement dont l'inauguration avait dû être reportée deux jours avant son lancement. C'était fin octobre. La deuxième vague frappait la Belgique et les musées se voyaient confinés. L'exposition préparée durant deux ans était alors au frigo.

Depuis, le BAM a pu rouvrir ses portes et les œuvres du maître du pop-art resteront plus longtemps que prévu dans la Cité du Doudou. L'expo Lichtenstein joue les prolongations jusqu'au 18 avril. Elle a déjà attiré beaucoup de monde et, effet de la crise sanitaire, le BAM voit défiler plus de Flamands et de Bruxellois que d'habitude.

"À ce jour, l'exposition a déjà attiré plus de 30.000 visiteurs. Et nous observons une majorité de Flamands et de Bruxellois avec 51,5% des visites, c'est un phénomène assez nouveau. Le solde est essentiellement wallon. Pour les visiteurs français que nous avons l'habitude d'accueillir pour ce type d'événement, c'est évidemment plus compliqué à cause de la fermeture des frontières", indique le bourgmestre Nicolas Martin.

Une fermeture des frontières qui ne pénalise donc pas vraiment l'expo montoise. Les voisins français qui ont l'habitude de profiter des événements dans la Cité du Doudou brillent par leur absence, mais cette absence semble largement compensée par de nouveaux visages venus du nord. Et ce n'est finalement pas une mauvaise opération pour la Ville de Mons.

"Il y a des visiteurs qui avaient l'habitude de venir à Mons, mais il y en a aussi qui découvrent la ville et on peut espérer qu'ils reviendront par la suite. D'autant plus que ces visites ont beaucoup de retombées sur le commerce en centre-ville d'après les retours que nous avons", poursuit Nicolas Martin. "Avec notre échevine de la Culture, Catherine Houdart, nous allons continuer à capitaliser sur ses expositions majeures. Nous préparons un beau programme pour la suite."

Dans l'immédiat, la suite s'annonce avec Arne Quinze. Mons lui consacrera une exposition du 27 mars au 22 août. Un événement qui sera notamment marqué par le démontage du Passenger.