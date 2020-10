Le secteur culturel est en souffrance. Mais en ces temps difficiles et troublés, quelques bonnes nouvelles peuvent malgré tout être épinglées. C’est ainsi que la ville de Mons a annoncé que, compte tenu du succès rencontré jusqu’ici, l’exposition consacrée à l’activiste et artiste international Yann Arthus-Bertrand était prolongée jusqu’au dimanche 13 décembre, à la fois dans le parc du Beffroi et dans la salle Saint-Georges.

Pendant sept semaines supplémentaires donc, le public aura l’opportunité de découvrir ou redécouvrir l’impressionnant travail de Yann Arthus-Bertrand qui témoigne de l’urgence écologique à laquelle notre planète fait désormais face, et interroge sur l’humanité sur le monde que nous allons laisser aux futures générations.



Pour rappel, rien que durant cet été, 25.000 visiteurs se sont rendus jusqu’au parc du Beffroi pour admirer les photos, aussi sublimes que célèbres, de la terre vue du ciel, et en la salle Saint-Georges pour découvrir les nombreux autres projets du militant écologiste.