Des comités de volontaire doivent explorer Mons et ses villages pour recenser le petit patrimoine.

C'est une opération d'envergure dans laquelle s'est lancée la Ville de Mons il y a plusieurs mois déjà et qui s'inscrit dans le cadre d'un appel à projets de la Région wallonne. Avec le soutien d'associations locales et de citoyens volontaires, la Ville va recenser son petit patrimoine, soit ces trésors cachés au détour d'un pas-de-porte, d'un balcon ou encore d'un jardin. Toutes ces pépites qui racontent par les petits détails la grande Histoire.

Depuis l'automne dernier, l'échevin de l'Urbanisme Maxime Pourtois, les Montois Cayaux pour l'intramuros et l'association Sauve mon Petit Pat pour les villages ont multiplié les séances d'information. L'objectif était de constituer des petits groupes de volontaires prêts à explorer leur quartier ou leur patelin pour recenser le petit patrimoine à l'aide de formulaires.

"Des groupes se sont constitués dans la plupart des villages", indique Jean-Noël Deroux de l'association Sauve mon petit pat. "Certains groupes sont très motivés. Dans d'autres villages, ça fonctionne correctement. Puis il en reste certains où c'est un peu plus délicat, il faudrait plus de volontaires."

Les équipes en place étaient néanmoins parées pour partir explorer les trésors du petit patrimoine. Mais le confinement est venu mettre l'opération à l'arrêt. "Dans les villages, l'inventaire devait commencer début mars. Ça a été suspendu pour tout le monde, nous avons préféré mettre l'accent sur la sécurité évidemment", poursuit Jean-Noël Deroux.

Or, le temps est compté dans ce projet. Les fiches d'inventaire doivent être remises à la tutelle wallonne avant la fin du mois de février. Le travail est important. Il faudra d'abord remplir les fiches, effectuer plusieurs tris et tout encoder. L'enjeu est de taille. Le petit patrimoine inscrit sur la liste de sauvegarde fera en effet l'objet d'un permis d'urbanisme spécifique destiné à le protéger sous certaines conditions. De plus, les autorités communales ou les propriétaires pourraient bénéficier de subsides pour la mise en valeur ou la rénovation de ce petit patrimoine.

Il faudra donc mettre les bouchées doubles pour rattraper le temps perdu. Et éventuellement espérer, compte tenu de la situation, que la Région wallonne accorde un délai supplémentaire. "Si nous pouvons reprendre fin mai ou début juin, nous pourrons bien avancer. Il faudra organiser de nouvelles réunions pour attribuer les zones à explorer. Les Montois Cayaux avaient commencé avant le confinement et avaient déjà rempli près de 1.000 fiches. C'est un travail monstrueux qui nous attend, mais j'ai bon espoir", conclut Jean-Noël Deroux.