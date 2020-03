Mais les célébrations d'inauguration seront réduites.

Attendue dans le piétonnier montois depuis de longs mois, l'ouverture du Primark devrait bel et bien avoir lieu ce mercredi 18 mars. Et ce, malgré les dernières mesures annoncées ce jeudi soir par le gouvernement fédéral. Les portes de l'enseigne irlandaise ouvriront donc leurs portes, comme prévu, sur le coup de 10 heures.

Du moins, si aucune mesure supplémentaire n'est annoncée en dernière minute. "Le bien-être des employés et des clients est bien sûr de la plus haute importance, c'est pourquoi Primark continue de revoir les plans conformément aux conseils du gouvernement et des autorités locales", nous explique-t-on. "Mais pour l’instant, l’ouverture du magasin pour les clients est toujours bien prévue le 18 mars prochain."

Les festivités prévues seront cependant adaptées. D'abord en limitant probablement le nombre de clients à l'intérieur du magasin mais aussi en supprimant les animations initialement prévues. "A ce stade, Primark a décidé qu’il est préférable, par mesure de précaution, de réduire les célébrations et activités liées à l’ouverture du magasin", nous explique-t-on. "La cérémonie officielle sera donc reportée à plus tard."

L'enseigne devrait communiquer davantage dans les prochains jours.