La décision était attendue cette semaine, et ne laissait plus planer aucun doute. L'organisation du Festival International du Film de Mons a décidé de reporter de deux mois sa 36e édition. "La situation sanitaire actuelle encore fragile et l'absence de perspectives précises quant à la réouverture des salles de cinéma ne permettent malheureusement pas de donner aujourd'hui toutes les garanties à la bonne organisation de la 36ème édition du Festival International du Film de Mons aux dates initialement prévues du 5 au 12 mars.", communique le FIFM.

Plutôt que de prendre déjà rendez-vous en 2022 ou de proposer une version du festival en ligne, le FIFM a fait le choix du report afin de donner toutes ses chances à l'événement de pouvoir se partager et se vivre cette année dans les salles de cinéma.

Les nouvelles dates du Festival de Mons 2021 sont fixées du 21 au 28 mai. "Ce créneau n'est bien sûr pas une certitude absolue mais un grand espoir."

Si le FIFM a pu se tenir in extremis en 2020, l'équipe n'en est pas moins marquée par la crise. "Si l'amour du cinéma est notre moteur, la sécurité des spectateurs et des invités est, dans le contexte actuel, notre priorité. Nous nous préparions à accueillir les festivaliers dans le respect des règles en vigueur début mars, nous serons également prêts à les accueillir dans les meilleures conditions fin mai."

Et le FIFM de poursuivre : "Comme l'ensemble du secteur de la culture, le cinéma aura été durement impacté par cette pandémie au point que tout son écosystème connaîtra d'inévitables reconfigurations dans les prochaines années. Dans ce contexte, la salle de cinéma devra rester l'espace privilégié de découverte des films, ce à quoi nous œuvrerons avec toute notre énergie."

Alors qu'il était le dernier événement à avoir pu se tenir en mars 2020, il sera l'un des premiers à être organisé après cette longue abstinence du secteur culturel, qu'une équipe de 11 millions de personnes souhaite voir rouvrir, certes, dans les plus brefs délais, mais surtout dans de saines conditions.