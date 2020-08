La boutique de l'Office du Tourisme a déménagé à Mons. Elle ne sera pas allée bien loin. Après y avoir été inaugurée en 2015, elle quitte en effet la maison de la Toison d'Or, sur la Grand-Place, pour rejoindre les locaux de Visit Mons, sur la même Grand-Place.

Mais le changement n'est pas anodin. Désormais, tout est centralisé pour les touristes et les visiteurs, des informations à la billetterie en passant par la location de vélos ou ces fameux souvenirs que propose la boutique de l'Office du Tourisme. On y retrouve les indémodables cartes postales autres petits singes de Mons qui remportent toujours un vif succès, mais aussi une collection inédite de souvenirs aux couleurs de la ville : drapeaux, magnets, mugs, totebag sans oublier gommes, crayons, taille-crayons, post-it et tout le matériel pour une rentrée des classes montoise.

Notons encore que pour l’intégration de la boutique au cœur de Visit Mons, l’ensemble du personnel a été impliqué lors d’ateliers participatifs et créatifs. Le résultat est étonnant avec une zone d’accueil plus chaleureuse notamment grâce à l’aménagement d’espaces ludiques pour les enfants.

Quant à la maison de la Toison d'Or qu'occupait la boutique, elle ne devrait pas rester vide très longtemps. Elle accueillera d'ici peu quelques pièces issues des prestigieuses collections du musée Duesberg.