Durant quatre jours, les commerçants du centre-ville proposeront des prix spéciaux.

Chaque année, les boutiques montoises attendent avec impatience la traditionnelle braderie du Doudou. Ils profitent de l’atmosphère festive du centre-ville pour attirer les clients avec des réductions et des offres spéciales. L’annulation de la Ducasse 2020 a donc forcément été un coup supplémentaire au moral des commerçants de Mons.

Mais les Montois ne périront pas. Et leurs boutiques non plus. C’est pourquoi une braderie adaptée sera tout de même organisée durant quatre jours, ces vendredi 5, samedi 6, lundi 8 et mardi 9 juin prochains. Mais contrairement à d’habitude, aucun marchand ambulant ne sera présent.

Toute l’activité de la braderie se passera donc à l’intérieur des boutiques, de manière à faire respecter les mesures de sécurité en vigueur. Le nombre de clients restera donc adapté à la superficie du commerce, le port du masque sera toujours recommandé (et même obligatoire dans certains magasins), du gel hydroalcoolique sera encore mis à disposition et les distances de sécurité devront être maintenues.

Historiquement, la braderie du Doudou attire chaque année des milliers de personnes. Au point de parfois être les meilleurs jours de vente de l’année pour bon nombre de commerçants. La crise sanitaire redistribue évidemment les cartes et la fréquentation sera bien moins supérieure. Mais les boutiques montoises espèrent tout de même que cet événement de quatre jours leur permettra de retrouver quelques couleurs.