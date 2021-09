Le projet a déjà fait couler beaucoup d’encre. La bière devrait suivre d’ici peu. La brasserie de Londres prend forme au cœur de Mons. Ce mardi matin, les premières cuves sont arrivées, tout droit d’Italie.

Et c’est du matériel de qualité qui va bientôt permettre de brasser à domicile Montoise, Trinité et autres Belgicas. “Nous avons décidé de faire appel à des entreprises italiennes qui ont un certain savoir-faire pour travailler l’inox”, explique Lars Riis, l’un des promoteurs du projet. “Nous avons reçu ce mardi quatre cuves d’empâtage de 20 hectolitres. Ce dispositif va nous permettre d’avoir deux cuves d’eau chaude à température constante pour des brassins plus rapides et efficaces. Mercredi, nous recevrons quatre cuves de garde et quatre autres de fermentation, chacune d’une capacité de 40 hectolitres.”