L'argent récolté va permettre de rénover la salle voutée de l'ancien garage Saint-Christophe et d'y aménager un bel espace d'accueil.

L'annonce avait fait grand bruit en avril, la Brasserie de Londres s'apprête à renaître de ses cendres dans le cœur historique de Mons. Preuve que cette résurrection suscite un grand enthousiasme dans la Cité du Doudou, la campagne de financement participatif lancée par les promoteurs du projet a démarré sur les chapeaux de roues.

On retrouve aux manettes les parents de la Montoise et de la Belgica. En commençant à produire leurs bières, ces Montois nourrissaient le projet de disposer de leurs propres installations. L'occasion s'est présentée avec le rachat de l'ancien garage Saint-Christophe situé avenue Frère Orban. L'emblématique bâtiment abritait une certaine brasserie de Londres au Moyen Âge. Difficile de trouver meilleur nid pour nos brasseurs et pas besoin de chercher midi à quatorze heures pour le nom de la nouvelle entreprise.

Le chantier est en cours. Les premiers brassins sont attendus pour l'automne. En attendant, il faut faire de l'ancien garage une brasserie digne de ce nom. Les promoteurs vont investir près de 1,8 million d'euros pour mener la rénovation à bien. Mais ils comptent aussi sur une campagne de crowdfunding pour une partie des travaux. Un premier appel a été lancé au mois d'avril pour récolter un peu moins de 29.000 euros. La somme récoltée permettra de rénover une très belle salle voûtée du 13e siècle en vue d'y créer un espace d'accueil. L'équipe de la Brasserie de Londres s'était donné 52 jours pour atteindre ce premier objectif. Il a été rencontre en 45 heures! De quoi faire entrer nos Montois dans l'histoire de la plateforme Ulule.

"Dans la catégorie boissons, c'est une brasserie parisienne qui détient le record du projet le plus financé. Un record imbattu depuis 2014. Nous sommes arrivés en deuxième place, passant devant un projet de Lettonie", s'amuse Greg Piotto.