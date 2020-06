La place sera avant tout un espace de rencontre. Mais un accès sera réservé pour les commerces.

Dans la Cité du Doudou, plus personne n’ose se mouiller pour avancer une date de mise en service de la nouvelle gare. En revanche, un timing est fixé pour ses abords. Derrière la gare, la place des Congrès sera aménagée pour le deuxième trimestre 2022. Devant, la place Léopold sera rénovée d’ici le premier semestre 2023. Les travaux doivent être terminés avant le 31 décembre de cette année-là sous peine de perdre des subsides européens, mais pas impossible que l’UE accorde des délais supplémentaires.

Une chose est sûre en tout cas, la circulation sera partiellement rétablie sur la place Léopold. Aujourd’hui, les automobilistes qui viennent du boulevard Gendebien peuvent accéder directement aux commerces de la rue des Capucins en remontant la rue Leopold II et la rue Rogier. En face, ceux qui viennent de Warocqué ne peuvent pas traverser la place Léopold.

Mons en Mieux s’en est inquiété lors du dernier conseil communal. "D’après les plans remis lors de la demande de permis, la circulation ne pourra être rétablie sur la place Léopold", relève George-Louis Bouchez. "Aujourd’hui déjà, la traversée de place est empêchée par un sens interdit que peu de gens respectent et des bornes qui sont constamment baissées. Allons au bout de la logique et rétablissons la circulation."

L’échevine de la Mobilité a évoqué une zone de circulation apaisée lors du conseil communal. Elle nous en dit un peu plus sur ce à quoi ressemblera la nouvelle place Léopold. "Nous ne remettrons pas du transit comme avant", explique Charlotte De Jaer. "Concrètement, ceux qui venaient de Cuesmes pour aller vers Warocqué ne pourront plus traverser la place. En revanche, une circulation sera maintenue pour donner accès aux commerces de la rue des Capucins. Ça restera possible pour ceux qui viennent de Cuesmes, mais ce sera aussi possible pour ceux venant de Warocqué."

L’accès sera donc possible des deux côtés, mais uniquement pour accéder aux commerces. Pour le reste, la place Léopold sera piétonne. Les arrêts de bus feront place nette au profit de deux quais intermodaux intégrés à la nouvelle gare. "Il y aura deux quais de bus au sein de la gare. Ainsi, quand on rentre du travail en train par exemple, il suffira de changer de quai pour prendre son bus, plutôt que de sortir de la gare, traverser la place et rejoindre son arrêt", poursuit Charlotte De Jaer. "La Place Léopold offrira donc un bel espace de rencontre aménagé avec des arbres et du mobilier urbain. Nous verrons le moment venu, mais il sera possible d’y organiser diverses choses."

De son côté, le bourgmestre Nicolas Martin a précisé qu’il n’était pas nécessaire de modifier le permis initial pour rétablir partiellement la circulation sur la place Léopold. Quant aux bornes et au sens interdit mis en place pour le moment, pas question de les enlever. La circulation des bus est en effet très dense et a déjà provoqué un accident mortel.