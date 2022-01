C’est fait, la commission du patrimoine funéraire de la ville de Mons est désormais sur pied. Une première réunion était d’ailleurs organisée en décembre dernier. Une manière pour les participants de se rencontrer, de dresser l’état des lieux des espaces funéraires de l’entité, de passer en revue les obligations légales de la Région wallonne et de rappeler les attentes de ladite commission, composée de représentants de la ville, de délégués politiques, de représentants de sociétés de pompes funèbres et de citoyens intéressés par cette matière ou issus d’associations.

"La commission ne s’était plus réunie depuis plusieurs années mais elle vient d’être renouvelée en quasi-totalité", confirme Stéphane Bernard (PS), échevin. "J’avais demandé sa remise en place rapide, lorsque j’ai pris mes fonctions d’échevin. On sait à quel point cette thématique peut être sensible. Il me paraissait important de pouvoir recréer un espace dialogue entre les différents intervenants." D’autant que ce 11 janvier, un nouveau règlement pour l’organisation des funérailles sera soumis aux sociétés de pompes funèbres.

Un calendrier a d’ores et déjà été fixé avant de planifier les prochaines réunions. "La commission se rassemblera quatre ou cinq fois sur l’année. Elle a pour objectif de discuter du patrimoine funéraire et de sa sauvegarde, les thèmes évoqués peuvent donc être variés. La première réunion nous a permis de dégager quelques axes et sujets qui pourront être discutés en commission, et ensuite par l’autorité communale, c’est-à-dire par le collège communal." Les possibilités d’extension de cimetières, les projets de désaffection ou encore de verdurisation en font par exemple partie.

Pour rappel, la ville de Mons ne compte pas moins de 20 cimetières. Certains abritent des sépultures remarquables, que cette dernière se doit dès lors de préserver. Un travail de mémoire et de sauvegarde du patrimoine montois important, qui n’intéresse pas que les autorités officielles, loin de là.