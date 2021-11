Changement de look pour Sandrine Job. Mais c'est pour la bonne cause. La conseillère communale PS de Mons vient en effet de raccourcir fameusement – quelque 30 cm – sa longue chevelure. Pas une lubie capillaire. La Montoise a en fait décidé d'offrir une longue queue de cheval à l'association Think Pink qui récolte des cheveux afin de confectionner des perruques pour les personnes atteintes du cancer du sein.

"L'année passée, les conseillers communaux de la Ville de Mons avaient été invités à une séance d'information de Think Pink. Une dame de l'association m'avait approchée en soulignant que j'avais de longs cheveux et que Think Pink organisait régulièrement des collectes pour offrir des perruques aux personnes atteintes du cancer du sein", témoigne Sandrine Job. "Je me suis dit que ça pourrait être utile. J'ai effectivement la chance d'avoir beaucoup de cheveux, autant en faire profiter celles et ceux qui pourraient en avoir besoin."

La semaine dernière, dans le cadre de la campagne Octobre rose qui vise chaque année à sensibiliser au cancer du sein, Sandrine Job a donc franchi le cap. Les cheveux bien attachés, un coup de ciseau est venu récolter le don pour Think Pink. "Ça change un peu, j'avais l'habitude d'avoir de longs cheveux. Mais ils tombent toujours derrière les épaules", poursuit la conseillère communale. "Ma décision était prise depuis l'année dernière de toute façon, et quand je décide de quelque chose, je vais jusqu'au bout. J'avais continué à les laisser pousser, car il faut récolter au moins 30 cm. Des cheveux, ça repousse. Je pense d'ailleurs que je reconduirai l'opération l'année prochaine."

Sandrine Job a pu compter sur le soutien de son entourage. Sur les réseaux sociaux aussi, ils sont nombreux à saluer son geste. La Montoise espère que cela pourra donner des idées à d'autres personnes. À ce jour, Think Pink a déjà récolé plus de 197.000 dons de cheveux. L'association compte même des ambassadeurs pour cette opération baptisée "Coupe d'Eclat". Certains salons de coiffure arborent en vitrine une affiche indiquant qu'ils sont partenaires. On peut s'y faire couper gratuitement les cheveux. Les coiffeurs s'occuperont ensuite de les mettre en forme et de les faire sécher avant de faire parvenir l'enveloppe à Think Pink.