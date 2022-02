Pollution visuelle, sonore ou olfactive, pollution chimique, infractions pénales à la loi sur l’environnement,… Les atteintes en matière d’environnement peuvent prendre différentes formes et pourtant, jusqu’ici, aucun tribunal spécifiquement dédié à cette matière n’existait. Le manque est désormais comblé puisque la cour d’appel de Mons a récemment mis sur pied "une chambre de l’environnement." Il s’agit d’une grande première en Belgique mais elle pourrait faire des émules.

Cette nouvelle chambre se compose de trois juges spécialisés, désormais plus aptes à prendre en charge tous les dossiers environnements du Hainaut, civils ou pénaux, en degré d’appel uniquement, les moyens étant toujours manquants pour instaurer pareille spécialisation en première instance. Selon nos confrères du Soir, ce projet a pu voir le jour à l’issue d’un travail collectif entre le greffe et le parquet général et est né d’une volonté de quelques magistrats, désireux de mieux répondre aux enjeux actuels.

En matière d’environnement, le travail ne manque malheureusement pas. Éoliennes installées mais considérées par une association comme nuisibles pour l’environnement ou le paysage, décharges illégales, pollution d’un terrain, nuisances sonores liées à l’exploitation d’un aéroport, permis de bâtir non respecté, déversement dans un cours d’eau, pollution de d’air,… Les exemples sont nombreux et tous relèveront désormais de cette nouvelle chambre, présidée par Françoise Thonet.

Les avantages ne sont pas négligeables. L'environnement est en effet une matière qui touche tant le droit administratif que le droit pénal, civil ou européen. Que les dossiers ne soient traités que par une seule Cour d'appel est une plus-value pour les plaignants, qui auront affaire à des juges qui connaissent le sujet et qui prendront davantage le temps d'analyser la chose, là où par manque de temps, certains tribunaux avaient parfois tendance à classer sans suite des dossiers de pollution, de nuisance sonore,...

Le débat sur la nécessité de disposer de pareil outil, en Belgique, avait déjà été lancé il y a plusieurs années. Plusieurs avocats belges, spécialisés en la matière, s’y étaient ouvertement montrés très favorables. Ce qui avait permis de créer, à Mons, un pool de réflexion sur l’environnement, rassemblant des magistrats du siège et du parquet, des avocats, des professeurs d’université spécialisés, des membres du Conseil d’État et de la Cour de cassation ou encore des représentants d’administrations.

Ce pool s’était voulu un lieu de réflexion scientifique et de discussions dans le but de réfléchir à la mise en œuvre par les tribunaux des législations relatives à la protection de l’environnement et avait débouché sur la constitution d’un groupe de travail, chargé d’étudier la pertinence de spécialiser un juge ou un tribunal en matière d’environnement en Belgique. Des exemples concrets, déjà existants à l’étranger et notamment au Brésil, en Australie, en Finlande ou en Suède, ont été étudiés.

La chambre de l’environnement s’est finalement inspirée de la cour d’environnement de la Nouvelles-Galles du Sud, en Australie, considérée par les Nations-Unies comme le meilleur des modèles. Aujourd’hui, la chambre montoise est pleinement active et a déjà traité plusieurs dossiers depuis le début de cette année. Elle ne sera cependant inaugurée que le 29 mars prochain, en présence du ministre de la justice, Vincent Van Quickenborne.